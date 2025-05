Monreale, le telecamere comunali hanno immortalato alcuni momenti “fondamentali” della strage

Alcune telecamere piazzate a Monreale avrebbero catturato frammenti importanti della tragedia avvenuta la notte del 27 aprile in cui sono stati assassinati Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli da parte di alcuni giovani provenienti dallo Zen, Zen 2 e Borgo Nuovo. “Immagini fondamentali”, precisa il sindaco Alberto Arcidiacono in un post sui social.

“In un un momento così triste come quello che stiamo attraversando, diffondere notizie false fa schifo tanto quanto”, dice il sindaco in riferimento a quanto sta passando in questi giorni sui social network, ovvero che l’impianto di videosorveglianza della città potrebbe essere spento. A quanto pare però alcune videocamere piazzate lungo le strade avrebbero immortalato scene importanti che adesso sono nelle mani degli investigatori.

“Per fugare ogni dubbio – aggiunge il primo cittadino monrealese -, voglio portarvi a conoscenza che ieri sono state consegnate le ultime e restanti immagini del circuito di video sorveglianza comunale, immagini fondamentali per le indagini”.

“Ognuno di noi ha diritto di essere incazzato, amareggiato, sconfortato ma abbiamo anche il dovere di tornare a nutrire speranza, a coltivare quell’attesa fiduciosa che ci accompagnerà fino al giorno in cui giustizia sarà fatta.

Sono convinto che i nostri Angeli guideranno ogni nostro passo”.