Una targa per Massimo, Salvo e Andrea nel luogo della tragedia

Una targa sul luogo della sparatoria in memoria dei tre ragazzi uccisi nella sparatoria del 27 aprile, a un mese esatto dalla tragedia. È stata posta questa mattina al posto della targa commemorativa del Giro d’Italia in via Benedetto D’Acquisto.

“IN MEMORIA DI ANDREA MICELI, MASSIMO PIROZZO, SALVATORE TURDO GIOVANI FIGLI DI QUESTA CITTÁ, BARBARAMENTE UCCISI DA MANO CRIMINALE IL 27 APRILE 2025, CAGIONANDO PROFONDO SGOMENTO D’ANIMO

MONREALE 27 MAGGIO 2025. LA CITTADINANZA E L’AMMINISTRAZIONE POSERO”. Questo il messaggio che riporta la lapide In marmo bianco.