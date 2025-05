Monreale, le telecamere incastrano chi getta rifiuti illegalmente: tornano le multe

Monreale – Grazie all’efficacia del sistema di videosorveglianza comunale, numerosi cittadini sono stati ripresi mentre gettavano illecitamente rifiuti in diverse aree del territorio monrealese. Lo ha reso noto l’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, che ha annunciato un ulteriore potenziamento del sistema di controllo.

L’individuazione di questi comportamenti illeciti è frutto dell’attento monitoraggio delle telecamere già installate. “La nostra priorità è mantenere Monreale pulita e decorosa, e non tollereremo comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita di tutti,” ha dichiarato l’Assessore Mannino. “Le immagini raccolte sono inequivocabili e permetteranno di sanzionare i responsabili.”

Per rafforzare ulteriormente l’attività di prevenzione e repressione, l’Assessore Mannino ha comunicato che venerdì mattina sarà installato un numero aggiuntivo di telecamere in punti strategici del comune.

Questo incremento mira a coprire aree sensibili e a disincentivare ulteriormente l’abbandono selvaggio di rifiuti. Nel frattempo, la Polizia Municipale procederà con l’emissione delle multe ai trasgressori identificati.