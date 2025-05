Monreale, si veste da “fantasma” per gettare i rifiuti illecitamente: multato grazie alla videosorveglianza

Monreale, – L’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, ha comunicato questa mattina un nuovo, significativo sviluppo nella lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti. Nonostante l’intensa attività messa in atto dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno, persistono purtroppo comportamenti illeciti da parte di alcuni cittadini.

“Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili,” ha dichiarato l’Assessore Mannino. “Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città e educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità.”

Tuttavia, l’Assessore ha anche annunciato un nuovo successo nella lotta contro i “furbetti dei rifiuti”. Grazie all’efficace sistema di videosorveglianza comunale, è stato individuato un altro trasgressore. Le telecamere, infatti, hanno ripreso chiaramente l’individuo nell’atto di abbandonare i rifiuti in modo irregolare, tracciandone anche il percorso dalla propria abitazione fino al rientro.

Queste prove inconfutabili hanno permesso alla Polizia Municipale di risalire con precisione all’indirizzo del trasgressore. Le sanzioni previste dal regolamento comunale saranno comminate.

“Voglio essere chiaro,” ha concluso l’Assessore Mannino. “Il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia. L’uso delle telecamere e l’impegno costante della nostra Polizia Municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. A ogni “furbetto” deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio. Daremo la caccia a questi “fantasmi” che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale.”