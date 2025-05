Monreale conquista l’Asia: afflusso record di turisti da Cina e Giappone

Monreale – Monreale registra un boom di presenze internazionali, in particolare dall’Asia, con un notevole afflusso di visitatori cinesi e giapponesi. Numerose comitive affollano il centro storico, mostrando un palpabile entusiasmo per le bellezze normanne della città.

I visitatori, visibilmente affascinati dai monumenti, dalle absidi del Duomo, uniche al mondo e patrimonio UNESCO, allo spettacolare panorama sulla Conca d’Oro che si ammira da Villa Savoia, apprezzano ogni angolo di Monreale.

L’Assessore al Turismo, Nadia Battaglia, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo orgogliosi di vedere i risultati della pianificazione turistica avviata alla BIT di Milano, dove abbiamo concluso numerosi accordi con operatori turistici internazionali. La nostra città è protagonista di questo boom turistico. Questo successo è frutto di un impegno costante nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. La bellezza e la storia dei nostri monumenti normanni continuano ad affascinare visitatori da tutto il mondo, in particolare dai mercati asiatici, che apprezzano la ricchezza culturale e artistica di Monreale.”

L’Assessore Battaglia ha sottolineato come questo incremento del turismo non solo consolidi il ruolo di Monreale come destinazione culturale di primaria importanza, ma generi anche un significativo beneficio economico per l’intera comunità locale, sostenendo le attività ricettive, commerciali e tutti i servizi turistici.

L’amministrazione comunale ha investito in diversi progetti di riqualificazione e promozione che hanno reso Monreale ancora più attrattiva.

“Monreale non è solo la splendida Cattedrale, patrimonio UNESCO, ma un insieme di tradizioni, sapori e panorami che raccontano secoli di storia e arte”, ha concluso l’Assessore Battaglia. “Continueremo a lavorare per migliorare i servizi e creare nuove opportunità che attraggano turisti e rendano i cittadini fieri della loro città.”