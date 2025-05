Monreale, l’appello della mamma di Massimo Pirozzo: “Ascoltate i vostri figli”

Monreale – Un mese dopo la tragedia che ha colpito la comunità, si è svolta questa mattina a Monreale la conferenza “Emergenza Giovani: Violenza, Disagio, Risposte Educative”. Promossa dall’Amministrazione Comunale, l’iniziativa ha visto la toccante presenza dei familiari di Massimo Pirozzo, il cui contributo emotivo e di riflessione ha arricchito il dibattito.

Particolarmente significativo l’appello della mamma di Massimo, rivolto a genitori e giovani: “Cari genitori, ascoltate i vostri figli. Dedicate loro tempo e attenzione. State loro vicino, seguite le loro vite. La vostra presenza e il vostro supporto sono preziosi. E voi, giovani, non abbiate timore di aprirvi. Raccontate tutto ai vostri genitori. Parlare con loro è il primo passo per affrontare qualsiasi difficoltà e costruire un rapporto di fiducia duraturo. Un invito per tutti: quando siete insieme, mettete via i telefoni. Date valore alla vostra vita”.

Ad aprire i lavori, il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su queste tematiche: “L’esempio di Massimo deve rimanere vivo in ognuno di noi. Dobbiamo adottare comportamenti virtuosi per affrontare la vita e cambiare le sorti della nostra terra. Impegnatevi a camminare a testa alta e con lo sguardo rivolto al futuro. Oggi iniziamo a riflettere con esperti che, grazie alla loro esperienza, ci aiuteranno a fare chiarezza”.

L’incontro, moderato dal giornalista e conduttore televisivo Claudio Di Gesù, si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Arcidiacono e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi. Numerosi studenti hanno animato la discussione, offrendo spunti di riflessione preziosi. Tra i relatori, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Sorce, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni. Sono intervenuti anche il Dirigente Sindacale COISP Adolfo Colli, l’Ispettore della Polizia di Stato Sergio Salvia, Segretario Generale Provinciale COISP, e il criminologo Alessandro Zugno.

Durante la conferenza, i giovani hanno potuto rivolgere domande sullo Stato e le Istituzioni, ricevendo risposte attente e disponibili dal Sindaco e dai relatori, in un dialogo costruttivo e partecipato.

L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale per avviare una riflessione approfondita e trovare risposte concrete alle sfide che i giovani affrontano, promuovendo un futuro più sereno e consapevole. Erano presenti, tra gli altri, Claudia, sorella di Massimo Pirozzo, e i parroci Nicola Gaglio, Andrea Palmeri e Don Luca Leone.