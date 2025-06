Monreale, ennesimo guasto ai pozzi: tante abitazioni senza acqua

Arriva l’estate e a Monreale iniziano anche i disservizi legati all’acqua. Sono tante le abitazioni rimaste a secco da ieri 31 maggio in città. Il problema sarebbe legato ad un guasto elettrico ai pozzi. La situazione, spiega il sindaco Arcidiacono, dovrebbe tornare alla normalità nel corso delle prossime ore.

“Ieri abbiamo avuto un malfunzionamento elettrico ai pozzi, l’acqua raccolta nei serbatoi generali non è quella che consente di andare in distribuzione normalmente. Purtroppo anche oggi ci saranno disservizi. Gli operai del comune stanno monitorando gli impianti per consentire il ritorno immediato alla normalità. Vi prego di accettare le scuse per i disagi creati, piano piano si andrà ad un regolare miglioramento”.

Sui social intanto monta la protesta dei cittadini che da ieri sono senza acqua e che sperano che almeno per oggi possa essere ripristinata l’erogazione.