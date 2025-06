Monreale, risolto il guasto ai pozzi Boara: domani dovrebbe ripartire l’erogazione

Monreale – Un grave disservizio idrico sta interessando gran parte di Monreale nella giornata odierna, 1 giugno. L’interruzione dell’erogazione dell’acqua è stata causata da un malfunzionamento delle pompe di sollevamento situate presso i pozzi Boara, lasciando numerose famiglie senza approvvigionamento idrico.

Sin dalle prime ore del mattino, le squadre tecniche del Comune in collaborazione con AMAP sono operative sul campo per individuare e risolvere la criticità. Il guasto riguarda il sistema elettrico dell’impianto di distribuzione che serve la zona alta del territorio comunale, un’infrastruttura che ha manifestato problematiche ricorrenti nel tempo.

Riccardo Oddo, vicesindaco e assessore ai rapporti con Amap del Comune di Monreale, ha fornito dettagli sulla situazione alla redazione di Monrealelive. L’amministratore ha chiarito che già nella giornata del 31 maggio si era verificata un’anomalia elettrica, tempestivamente risolta dal personale tecnico. Tuttavia, un ulteriore malfunzionamento elettrico manifestatosi stamattina, seppur riparato, ha impedito il corretto riempimento dei serbatoi destinati all’approvvigionamento delle abitazioni della zona alta.

Secondo quanto comunicato dal vicesindaco, il guasto elettrico risulta attualmente riparato, fatte salve eventuali complicazioni impreviste. Il ripristino completo del servizio idrico richiederà tuttavia circa 48 ore. L’erogazione dovrebbe riprendere gradualmente dal 2 giugno, ma data l’elevata richiesta da parte delle utenze rimaste senza acqua, la normalizzazione completa è prevista per il giorno successivo. L’amministrazione comunale invita i residenti alla pazienza e ringrazia il personale tecnico per il tempestivo intervento.Intanto la Protezione Civile sta cercando di arginare il problema rifornendo quante più attività commerciali e famiglie in difficoltà possibili.