Al via domenica sera la quarta edizione del prestigioso Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale

Domenica sera verrà inaugurata la quarta edizione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale 2025, edizione che sarà dedicata alla memoria di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo. Monreale cerca di ripartire e lo fa con lo sport, con l’associazione promotrice del torneo che prima di proporre l’inizio della manifestazione sportiva alle squadre impegnate ha sentito le famiglie delle vittime per dedicare a loro il torneo. Il presidente dell’associazione, Alessio Tarallo, ha commentato così l’imminente inizio della manifestazione sportiva: “Per Monreale è difficile ripartire, ma abbiamo pensato che attraverso il calcio possiamo ricordare i ragazzi e cercare di ripartire gradualmente. Quest’anno più che mai le squadre saranno unite nel ricordo dei tre ragazzi e sono sicuro che daranno puro spettacolo sul rettangolo di gioco. Il torneo è alla quarta edizione ed è stata la scintilla per far ripartire quattro anni fa il calcio a Monreale, ogni anno cerchiamo sempre di migliorare per rendere indimenticabile il Torneo e far divertire il pubblico al Conca D’Oro. Vi aspettiamo da domenica 8 giugno fino a sabato 19 luglio per il Torneo amatoriale più coinvolgente e affascinante di sempre, per chi non potrà venire al Campo Conca D’Oro è prevista la diretta streaming sulla nostra pagina YouTube.”

Di seguito il tabellone con tutti i match in programma:

