Si è spenta Ninni Gulì-Gambino, storica maestra di Monreale: aveva 102 anni

Monreale – La città piange la scomparsa di Antonina “Ninni” Gulì-Gambino, deceduta all’età di 102 anni. La storica insegnante ha dedicato la sua vita all’educazione di intere generazioni di studenti monrealesi presso la scuola Pietro Novelli, dove ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto educativo e sociale della città.

La professoressa Gambino ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità scolastica, distinguendosi per il profondo senso di appartenenza all’istituzione e per la dedizione incondizionata alla missione educativa. Anche negli ultimi anni, nonostante l’età avanzata, ha continuato a seguire con vivo interesse le vicende della scuola che aveva servito con passione per decenni.

Il suo approccio pedagogico si caratterizzava per l’attenzione verso ogni singolo studente: nessuno veniva lasciato indietro. Questa filosofia educativa ha contribuito alla formazione di numerosi professionisti che oggi costituiscono parte significativa della classe dirigente monrealese.

L’eredità della maestra Gulì-Gambino vive attraverso i suoi quattro figli, in particolare Roberto e Mariella, quest’ultima seguendo le orme materne come stimata docente nella stessa scuola Pietro Novelli per molti anni.