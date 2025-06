Termina la stagione della Pioppo Futsal Academy: grande festa per i piccoli campioni gialloverdi

Ieri si è concluso il secondo anno di attività per i piccoli campioni gialloverdi che con la loro energia, il loro entusiasmo e i loro sorrisi hanno reso ogni allenamento, ogni partita e ogni momento speciale. Hanno condiviso tanti momenti sul rettangolo di gioco e durante gli allenamenti sempre con amicizia e passione, sempre seguiti con attenzione e dedizioni dai mister Piero Ganci, Tonino Zuccaro e Turi Prestigiacomo. I tre hanno accompagnato in questo viaggio sportivo ed educativo i giovani gialloverdi con dedizione, pazienza e passione.A loro la società gialloverde dedica un grande ringraziamento per aver trasmesso ogni giorno il vero significato di questa meravigliosa disciplina. Adesso è tempo di estate, riposo e divertimento, ma con già uno sguardo rivolto ad ottobre, quando torneranno le attività sportive targate Pioppo Futsal e per scrivere nuove pagine della bellissima storia gialloverde!