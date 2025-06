Il Responsabile Regionale del calcio a 5 siciliano, Maximiliano Birchler, commenta così il successo del Pioppo Futsal

Il Responsabile Regionale del calcio a 5 siciliano, Maximiliano Birchler, raggiunto telefonicamente ha voluto rendere omaggio con queste parole al Pioppo Futsal che ieri in quel di Caltanissetta ha conquistato il titolo di Campione di Sicilia vincendo la Final Four di Coppa Sicilia: “In qualità di Responsabile Regionale mi congratulo con la Società Pioppo Futsal per il successo nella Final Four di Coppa Sicilia svolta la scorso weekend al Palamilan di Caltanissetta. La concomitanza con le elezioni referendarie non mi hanno permesso di presenziare alla manifestazione ma ho seguito con estrema attenzione lo svolgimento della manifestazione organizzata in maniera impeccabile dalla Delegazione di Caltanissetta. Mi congratulo con il Presidente del Pioppo Futsal, Fabio Gullo, con lo staff dirigenziale, con lo staff tecnico, con i giocatori e con i propri sostenitori che, anche a Caltanissetta, non hanno fatto mancare il loro supporto dimostrandosi l’uomo in più sulle tribune. Sono certo che il Pioppo Futsal si farà trovare pronto con lo storico appuntamento con la C1.”

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale