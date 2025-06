Padre Pasquale La Milia nominato parroco di Sant’Antonio di Padova a Borgetto

Dopo una lunga missione in Perù, Padre Pasquale La Milia, sacerdote monrealese, torna ad assumere la guida di una parrocchia, Sant’Antonio di Padova a Borgetto. Una nomina accolta con gioia e speranza dalla comunità, che si prepara ad accogliere il nuovo pastore.

L’esperienza missionaria in Perù ha profondamente segnato il percorso di Padre La Milia, arricchendolo di un bagaglio umano e spirituale prezioso. Ora, tornato nella sua terra d’origine, il sacerdote si prepara ad affrontare una nuova sfida pastorale, mettendo a disposizione della comunità di Borgetto la sua esperienza e la sua dedizione.

“Ringrazio l’Arcivescovo per la fiducia e il Signore per questa nuova opportunità” – ha dichiarato Padre La Milia al termine del convegno ecclesiale diocesano, dove è stata annunciata la sua nomina. Un incarico che il sacerdote, nonostante l’età non più giovanile, accoglie con entusiasmo e con il desiderio di accompagnare i fedeli verso l’incontro con Gesù.

Nella memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova, Padre La Milia ha elevato una preghiera speciale, chiedendo al Santo Patrono di rinvigorire in lui la gioia dell’evangelizzazione e del servizio ai più bisognosi. Un’invocazione che esprime la volontà del nuovo parroco di guidare la comunità secondo gli insegnamenti del Vangelo e la misericordia di Cristo.

L’arrivo di Padre La Milia apre un nuovo capitolo per la parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Il sacerdote, confidando nel sostegno e nella preghiera dei fedeli, si prepara ad iniziare il suo ministero pastorale, con l’obiettivo di costruire una comunità unita e solidale, guidata dalla fede e dall’amore per il prossimo. Un cammino che si preannuncia ricco di sfide e di opportunità di crescita spirituale per l’intera comunità.