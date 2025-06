Monreale, nuovo piano traffico in centro storico: tutte le modifiche

Monreale – Il Comune di Monreale, tramite il Comando di Polizia Municipale, ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare la mobilità urbana nel centro storico. Le modifiche si rendono necessarie per garantire la sicurezza della circolazione, la pubblica incolumità e la fluidità del traffico, in particolare in vista della ripresa dei lavori del PNRR per il rifacimento della pavimentazione e il miglioramento del decoro urbano in alcune vie principali.

Modifiche alla viabilità

Le modifiche puntano a regolamentare il transito veicolare e pedonale nelle aree interessate dai cantieri e nelle zone adiacenti, in attesa dell’adozione del piano generale del traffico urbano. L’ordinanza prevede:

Divieto di transito

Via Roma e Piazzetta G. Vaglica: Istituito il divieto di transito in Via Roma (nel tratto compreso tra Salita San Francesco e Salita Sant’Antonio) e in tutta Piazzetta G. Vaglica. I veicoli provenienti da Corso Pietro Novelli e diretti verso Via Roma dovranno obbligatoriamente proseguire per Via Miceli.

Istituito il divieto di transito in Via Roma (nel tratto compreso tra Salita San Francesco e Salita Sant’Antonio) e in tutta Piazzetta G. Vaglica. I veicoli provenienti da Corso Pietro Novelli e diretti verso Via Roma dovranno obbligatoriamente proseguire per Via Miceli. Via Santa Maria La Nuova, Via Degli Agonizzanti e Vicolo Ospedale: Istituito il divieto di transito. Il transito sarà consentito solo previo rilascio di specifici permessi, qualora le necessità di cantiere o di sicurezza lo permettano, o per altre motivate esigenze.

Inversioni del senso unico di marcia

Via Antonio Veneziano: Senso unico nel tratto compreso tra Via Miceli e Salita Sant’Antonio.

Senso unico nel tratto compreso tra Via Miceli e Salita Sant’Antonio. Salita Sant’Antonio: Senso unico nel tratto compreso tra Via A. Veneziano e Via Roma.

Senso unico nel tratto compreso tra Via A. Veneziano e Via Roma. Via Roma: Senso unico nel tratto compreso tra Salita Sant’Antonio e Piazza Vittorio Emanuele. I veicoli provenienti da Via Umberto I e Via Palermo dovranno obbligatoriamente proseguire per Via Benedetto D’Acquisto.

Limitazioni per i veicoli di grandi dimensioni

Istituito il divieto di transito per veicoli o complessi di veicoli con lunghezza superiore a 10 metri e/o altezza superiore a 3,50 metri nelle seguenti vie: Via Gravina – Principe di Palagonia, Corso Pietro Novelli, Via Antonio Veneziano, Via Palermo, Via Umberto I, Via P. Togliatti, Via Agrigento, Via Di Liberti.

Senso unico e divieto di fermata

Istituito il senso unico di marcia e il divieto di fermata nelle seguenti vie: Via Kennedy, Via Belvedere, Via Duca degli Abbruzzi, Via Zerbo, Via Fontana Rotonda, Via Soldano, Via Chiesa del Carmine, Via Civiletti, Via S. Anna.

Variazioni temporanee

Il provvedimento potrà subire variazioni temporanee dettate da esigenze tecniche o di viabilità. Tali modifiche saranno tempestivamente rese pubbliche tramite apposita segnaletica stradale o su disposizione degli agenti di Polizia Stradale.

Informazioni per i cittadini

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le disposizioni per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. L’ordinanza sarà resa pubblica tramite l’installazione della prescritta segnaletica stradale, a cura del settore manutenzione dei servizi a rete del Comune di Monreale, e sarà consultabile sull’Albo Pretorio Comunale.