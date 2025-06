A Monreale la nuova sede delle associazioni “Con.Vi.Vi. L’Autismo” e “Diversa Mente”

Monreale – Le associazioni “Con.Vi.Vi. L’Autismo” e “Diversa Mente” finalmente hanno una sede, nell’ex-mattatoio, a Monreale. Ieri si è svolta l’inaugurazione che ha segnato un momento molto importante di inclusione per tutta la città, con la partecipazione di istituzioni e tantissimi cittadini.

Fra gli altri, erano presenti l’assessore Nadia Battaglia, i consiglieri comunali Santina Alduina, Flavio Pillitteri e Ignazio Zuccaro e l’ex assessore Luigi D’Eliseo.

Grande soddisfazione da parte delle presidenti delle due associazioni, Loredana Chiamone di Con.Vi.Vi.

L’Autismo e Valentina Aliotta di Diversa Mente: “Abbiamo lottato tanto e finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo a lungo inseguito, una sede in cui le famiglie e i ragazzi potranno ritrovarsi per sostenersi e crescere insieme alla comunità, all’insegna dell’inclusivita’ per cui abbiamo sempre lavorato. Ringraziamo coloro che hanno reso possibile questo risultato, in modo particolare, l’associazione Nati Due Volte che ci ha accolti”.