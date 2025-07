Roy Paci omaggia Massimo, Salvo e Andrea, domani un incontro a Monreale

Monreale – Nella giornata di domani 2 luglio il celebre musicista siciliano Roy Paci sarà a Monreale per un incontro in memoria di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre ragazzi rimasti uccisi nella strage del 27 aprile scorso.

Roy Paci, sa sempre sensibile ai temi sociali, dedicherà con molta probabilità alcuni pezzi del proprio repertorio musicale e affronterà il tema della violenza giovanile. L’incontro, dice il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, è previsto per le ore 19 in piazza. “È un artista dal cuore enorme e lui stesso si è proposto per realizzare l’incontro”, dice il primo cittadino.