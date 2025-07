Monreale, si è spenta Mariella Ferraro: storica commerciante di “Giuannineddu”

Monreale – Si è spenta dopo una lunga malattia che ha contrastato con tutte le sue forze Mariella Ferraro, la storica commerciante che per oltre quarant’anni ha animato il Corso Pietro Novelli con il suo negozio di alimentari, “Giovanninello”. Un punto di riferimento per l’intera comunità, dove Mariella ha saputo accogliere clienti e turisti con un sorriso contagioso e una cordialità rara, trasformando ogni acquisto in un momento di autentica umanità.

Il “Giovanninello” non è solo un negozio, ma un vero e proprio crocevia di storie, risate e consigli. Chiunque varcasse la soglia era sicuro di trovare non solo prodotti di qualità, ma anche la battuta pronta di Mariella, il suo canto improvvisato e quell’immancabile “pagare e sorridere” che rendeva anche il più banale degli scontrini un momento allegro.

Mariella Ferraro ha vissuto i suoi 75 anni con una filosofia di vita improntata all’ottimismo e alla resilienza. Una donna saggia e solare, che amava dispensare proverbi e incoraggiamenti. “A tutto c’è rimedio” era una delle sue frasi preferite, pronunciata con voce squillante e decisa, capace di infondere speranza in chiunque l’ascoltasse. Anche nei momenti più difficili, quando il peso della vita si faceva sentire, Mariella ricordava a sé stessa e agli altri un antico detto siciliano: “càlati juncu, ca passa la china” (abbassati, giunco, ché passa la piena). Un invito ad affrontare le avversità con flessibilità, sapendo che dopo la tempesta torna sempre la quiete.

A ricordarla con commozione sono i nipoti, che l’hanno accudita con infinito affetto nel corso della sua malattia, raccogliendo il testimone della sua saggezza e del suo amore per la vita. “La zia Mariella è stata per tutti noi un punto di riferimento, una fonte inesauribile di canzoni, proverbi ed esperienze di vita,” raccontano con gratitudine. “Oggi, cara zia, ci rassicuriamo pensando che la china è passata: ora puoi finalmente sollevarti, leggera e libera.”

Mariella Ferraro lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Monreale, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei sorrisi di chi l’ha conosciuta, nei proverbi che ha tramandato e nella memoria di un negozio che, per oltre quarant’anni, è stato molto più di un semplice alimentari: è stato un pezzo di storia, di calore umano e di autentica monrealesità.