I maestri ceramisti Gaetano e Saverio Ferraro abbelliscono con opere in maiolica Ventimiglia di Sicilia

Ventimiglia di Sicilia si trasforma in un polo d’attrazione per il turismo culturale grazie all’inaugurazione di un suggestivo percorso arabo-normanno, un itinerario che fonde arte, storia e paesaggio attraverso le magnifiche opere in maiolica de “Le Ceramiche di Bisanzio” di Monreale realizzate dai maestri Gaetano e Saverio Ferraro.

Il borgo siciliano ha di recente svelato un progetto ambizioso di riqualificazione urbana e promozione turistica, che ha visto l’installazione di opere in maiolica lungo tutto il suo territorio. Questi elementi artistici non sono solo un abbellimento, ma veri e propri narratori dell’identità locale, accogliendo e guidando i visitatori in un armonioso dialogo con la natura e il ricco patrimonio storico del luogo. Grandi vasi ornamentali, impreziositi da dettagli unici, arricchiscono piazze e spazi urbani, trasformando Ventimiglia di Sicilia in una meta di riferimento.

La direzione artistica di questa iniziativa è stata affidata ai rinomati maestri ceramisti Gaetano e Saverio Ferraro, titolari de Le Ceramiche di Bisanzio di Monreale. Con il loro team, i Ferraro hanno sviluppato un linguaggio artistico distintivo, ispirato ai mosaici del Duomo di Monreale. Hanno utilizzato la tecnica della corda secca, nota per la sua precisione e la vivacità cromatica che conferisce alle opere. Le creazioni raccontano temi profondamente radicati nella storia e nella natura locale, fondendo la tradizione musiva con uno spirito contemporaneo.

Un aspetto fondamentale del progetto è stata la collaborazione con artigiani locali, coinvolti attivamente nella realizzazione e nel posizionamento delle installazioni. Questo ha rafforzato il legame tra il progetto e le competenze del territorio, evidenziando l’importanza delle maestranze locali.

Un Investimento per il Futuro: Il Ruolo dell’Amministrazione e del PNRR

Questa iniziativa rappresenta un investimento concreto da parte dell’amministrazione comunale di Ventimiglia di Sicilia, guidata dal sindaco Girolamo Anzalone e con la meticolosa supervisione del vicesindaco e assessore alla Cultura Valeria Sapienza. L’obiettivo è chiaro: riqualificare il borgo, renderlo più accogliente e autentico, e allo stesso tempo preservare e promuovere lo spirito identitario della comunità. Il supporto del RUP, dottoressa Linda Affrunti, è stato cruciale per garantire una gestione tecnica efficace.

Il progetto è finanziato con i fondi del PNRR, nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” promosso dal Ministero della Cultura. Questa scelta strategica sottolinea l’importanza di valorizzare i centri storici italiani per contrastare lo spopolamento e favorire la crescita culturale, economica e identitaria delle comunità rurali.

Con questo intervento, Ventimiglia di Sicilia si posiziona come un esempio virtuoso di rigenerazione culturale e sviluppo locale, dove l’arte, la storia e la natura convergono in un’unica, splendida armonia. Il percorso arabo-normanno si inserisce così in un più ampio progetto di rilancio dei borghi storici, coerente con le strategie nazionali per la valorizzazione del patrimonio italiano.