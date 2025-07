Grave incidente stradale a Monreale: donna di 42 anni investita in via Venero

Monreale – grave incidente in via Venero a Monreale. Una donna di 42 anni è stata investita da un’auto.L’impatto ha provocato conseguenze serie per la pedone, che ha riportato lesioni di notevole entità.

Sul posto il personale sanitario del 118. La vittima, considerata in condizioni critiche, è stata immediatamente trasferita all’ospedale Ingrassia di Palermo in codice rosso.

Gli agenti della polizia municipale di Monreale hanno avviato le indagini e i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.