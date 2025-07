Giovane di Monreale alla guida di una moto rubata, fermato in corso Calatafimi

Un agente di polizia, libero dal servizio, ha sventato il furto di una moto BMW R 80 GS a Palermo, nella zona di Corso Calatafimi. Il responsabile, un diciottenne residente a Monreale, stava trasferendo la moto, rubata due giorni prima in Viale Lazio, con l’aiuto di un complice.

L’agente, presente nel cortile, ha notato il giovane di Monreale in sella alla moto rubata e, insospettito, lo ha fermato. Nella concitazione, la moto è caduta a terra e l’agente è riuscito a bloccare il ladro, mentre il complice è fuggito a bordo di un ciclomotore.

Dopo aver bloccato il ladro, l’agente ha allertato il 112. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno condotto il giovane di Monreale in caserma, denunciandolo per ricettazione.

Il cortile dove è avvenuto il fermo sembra essere utilizzato come deposito temporaneo per moto rubate. I ladri le parcheggiano lì per qualche giorno, probabilmente per verificare la presenza di localizzatori GPS installati dai proprietari, prima di trasferirle altrove.