Bollette AMAP pazze, annullate quelle stimate, pagamenti spostati di 30 giorni

MONREALE – Svolta nella controversa questione delle bollette idriche a Monreale. Si è svolto questa mattina, nella sede di AMAP S.p.A., il tavolo tecnico annunciato nei giorni scorsi per affrontare e risolvere le criticità emerse con riferimento alla prima fatturazione effettuata da AMAP, a seguito dell’assunzione della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Monreale, in conformità con le disposizioni normative vigenti.

A seguito del tavolo tecnico con i vertici di AMAP, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha ottenuto risultati concreti per i cittadini. Le misure includono lo slittamento di 30 giorni dei termini di pagamento e, punto fondamentale, l’annullamento di circa 3000 bollette basate su consumi presunti.

La vicenda delle fatture “pazze” ha tenuto banco nelle ultime settimane, scatenando un’ondata di proteste tra i cittadini che si sono visti recapitare importi esorbitanti, calcolati su stime e non su letture reali dei contatori. Una situazione che aveva spinto l’amministrazione a chiedere un confronto diretto con l’azienda per fare chiarezza e tutelare gli utenti.

Il risultato più significativo emerso dal confronto è la decisione di annullare le bollette calcolate su base stimata. Si tratta di quasi 3000 fatture che verranno ritirate in attesa di una determinazione dei consumi reali.

Un altro punto cruciale riguarda le frazioni del territorio monrealese, come Grisì e Pioppo. In queste aree, le bollette includevano erroneamente il servizio di depurazione. Anche in questo caso, si procederà a un ricalcolo per adeguare gli importi ai servizi effettivamente erogati, eliminando gli addebiti non dovuti.

Per tutte le altre anomalie riscontrate su bollette basate su letture reali, i cittadini avranno la possibilità di effettuare segnalazioni e richiedere verifiche specifiche. Le segnalazioni potranno essere inoltrate tramite l’applicazione online di AMAP o attraverso lo sportello fisico, la cui apertura a Monreale è stata sollecitata con forza per fornire un punto di riferimento diretto all’utenza.

All’incontro vi hanno preso parte, fra gli altri, l’Amministratore Unico di AMAP, IGiovanni Sciortino, la responsabile del settore fatturazione dell’azienda, il Vice Sindaco di Monreale, Riccardo Oddo, il Direttore Generale dell’ATI Palermo, Gaetano Grisafi, insieme ai dirigenti della struttura comunale e ad altri rappresentanti istituzionali.

«Voglio ringraziare i vertici di AMAP – l’Amministratore Unico Sciortino, Maurizio Valerio, così come il Segretario Comunale Giovanni Impastato e il dirigente Pietroantonio Bevilacqua per l’impegno e la disponibilità mostrati nel voler affrontare con spirito costruttivo le criticità segnalate dagli utenti. Da parte nostra, abbiamo posto sul tavolo le esigenze reali del territorio, chiedendo attenzione, trasparenza e tempestività nelle risposte», ha dichiarato il Vice Sindaco Riccardo Oddo.

“In merito alle polemiche circolate negli ultimi giorni- Oddo ha aggiunto -Va chiarito, con senso di responsabilità e senza alimentare confusione, che anche il tanto citato Consorzio Biviere,secondo quanto dichiarato dal Direttore dell’ATI Grifasi , sarebbe comunque tenuto per legge a transitare sotto l’ATI idrica. È un passaggio normativo obbligatorio, non evitabile né da AMAP né da altri operatori. L’ Amministrazione Arcidiacono non si presta a facili slogan o scorciatoie strumentali: siamo e resteremo sempre al fianco dei cittadini, affrontando con serietà e concretezza anche situazioni complesse come questa”.

Il sindaco Arcidiacono ha sottolineato l’intenso lavoro svolto per raggiungere questo accordo, menzionando in particolare l’impegno dell’Assessore con delega ai rapporti con AMAP, Oddo. Quest’ultimo, come riportato in una nota precedente, aveva già espresso “dubbi e perplessità” sui criteri adottati da AMAP, preannunciando un incontro per fare chiarezza.