Partono i festeggiamenti in onore di Sant’Anna a Pioppo, tanti appuntamenti in programma

Ieri a Pioppo ha avuto inizio la novena in onore di Santa, Patrona della comunità pioppese, con il rito dell’incoronazione della Madonna e l’imposizione del Taddema a Sant’Anna. Alla celebrazione hanno partecipato tante persone e per Don Nicolò Napoli sarà la prima festa in onore di Sant’Anna. Il sacerdote, arrivato a Pioppo a settembre, ha commentato così l’imminente arrivo della tanta attesa festa patronale: “Sono molto contento dell’organizzazione e della partecipazione, vedo l’entusiasmo tra la gente e la voglia di trascorrere insieme momenti di celebrazione e di festa. Sarà la mia prima festa in onore di Sant’Anna e tengo a ringraziare tutte le persone che stanno dando il loro contributo per rendere tutto perfetto.” Di seguito tutti gli appuntamenti previsti durante i giorni di festa: