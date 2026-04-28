I 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale: dalla Regione arrivano 25mila euro per i festeggiamenti

Per i festeggiamenti del 400° anniversario del Santissimo Crocifisso di Monreale arriva un contributo regionale da 25mila euro. La Regione Siciliana — tramite l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana — ha assegnato al Comune la somma nell’ambito dell’avviso regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario siciliano.

Il Comune aveva presentato domanda a marzo, chiedendo un finanziamento pari al 75% del costo complessivo della manifestazione, fissato in 60mila euro. La Regione ha accordato 25mila euro, mentre i restanti 15mila — corrispondenti alla quota di cofinanziamento obbligatoria del 25% — restano a carico delle casse comunali.

I festeggiamenti, dal 25 aprile al 3 maggio 2026, celebrano una ricorrenza di straordinario valore storico e religioso per la comunità monrealese: il culto del Santissimo Crocifisso affonda le radici nel 1626, quattrocento anni fa, e rappresenta da secoli il momento più sentito della vita devozionale e identitaria della città.