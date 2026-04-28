La Regione Siciliana dà (finalmente) l’ok al bus 389, riparte il collegamento Palermo-Monreale

Dopo giorni di disagi gravissimi la Regione si sveglia. “Migliorare i collegamenti in bus tra Palermo e Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la Regione Siciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell’Amat, società che gestisce il trasporto pubblico nel Comune capoluogo, nel territorio di Monreale”. Lo dice una nota della Regione Siciliana.

Il provvedimento dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 99 della legge regionale 3/2024 che consente ai Comuni della Sicilia di estendere i servizi urbani nei territori contigui purché accomunati da una significativa vocazione turistica.

«Monreale rappresenta una delle mete turistiche più importanti della nostra Isola ed è conosciuta in tutto il mondo per il suo straordinario patrimonio artistico, storico e culturale – dichiara l’assessore Alessandro Aricò –. Migliorare i collegamenti con Palermo significa offrire un servizio più efficiente ai residenti, ma soprattutto favorire un accesso più semplice e sostenibile per i tanti visitatori che ogni giorno raggiungono la città di origine normanna. Questa iniziativa, quindi, si muove nella direzione di una mobilità moderna, integrata e attenta alle esigenze dei territori»

“Il servizio autorizzato non si sovrapporrà al collegamento extraurbano già esistente tra Palermo e Monreale, perché risponde a una diversa domanda di mobilità, legata soprattutto agli spostamenti urbani e turistici. Saranno utilizzati autobus urbani, con specifiche tecniche definite, e rimarrà il divieto di effettuare servizio urbano interno nel Comune di Monreale. Non sono previsti oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale”.