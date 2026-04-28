Lacrime e applausi in piazza a Monreale: il concerto della rinascita scalda il cuore di una città ferita

MONREALE – In un’atmosfera sospesa tra il ricordo e la speranza. A chiusura delle manifestazioni commemorative a un anno dalla tragica scomparsa di Andrea, Massimo e Salvo, la città si è stretta in un abbraccio collettivo durante il concerto “In a New Light”.

L’immagine più bella della serata è stata quella della piazza gremita: un vero e proprio tappeto umano composto da cittadini, giovani e famiglie, che hanno partecipato in silenzio e commozione, diventando parte integrante di una scenografia naturale illuminata da migliaia di candele. Una presenza così densa e sentita da sottolineare il bisogno di un’intera comunità di ritrovarsi unita nel segno della rinascita.

A rendere magica la serata è stata **l’esibizione** dei giovani artisti coinvolti. Silvia Vaglica e Tommaso Lannino si sono alternati al pianoforte in un crescendo di emozioni, regalando interpretazioni magistrali di capolavori del cinema e della musica contemporanea.

Il programma, curato nei minimi dettagli dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco, ha spaziato dalle atmosfere epiche di Hans Zimmer alle melodie immortali di Ennio Morricone, toccando le corde più profonde dell’anima dei presenti.

Il culmine dell’intensità è stato raggiunto nel finale, quando il soprano Valentina Di Franco ha intonato le note dell’Hallelujah di Leonard Cohen. Una performance vibrante che ha simboleggiato la volontà di riaccendere, attraverso l’arte e la musica, una luce di speranza dopo il buio del dolore. L’elenco delle musiche è stato scelto dall’assessore Giangreco.