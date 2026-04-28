Monreale, dopo i disagi riprendono le corse del bus Amat 389

MONREALE – Torna finalmente alla normalità la mobilità tra Monreale e il capoluogo siciliano. Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il Presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia, e l’Assessore ai Trasporti, Riccardo Oddo, esprimono profonda soddisfazione per la risoluzione della problematica relativa ai collegamenti Amat.

Il ripristino delle linee è stato reso possibile grazie a un provvedimento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, giunto in applicazione dell’articolo 99 della legge regionale 3/2024. Tale norma consente ai Comuni siciliani di estendere i servizi di trasporto urbano verso i territori contigui, laddove vi sia una significativa e comprovata vocazione turistica.

“Esprimiamo grande compiacimento per un risultato che mette fine a mesi di incertezza e disagi per la nostra comunità,” hanno dichiarato il sindaco Arcidiacono e l’onorevole Intravaia.

“La ripresa dei collegamenti Amat non è solo un atto burocratico, ma una risposta concreta alle esigenze di migliaia di lavoratori, studenti e residenti che ogni giorno si spostano tra Monreale e Palermo. Grazie all’articolo 99, siamo riusciti a superare ostacoli normativi che rischiavano di isolare il territorio.”

Alle dichiarazioni si unisce l’Assessore comunale ai Trasporti, Riccardo Oddo, che ha seguito da vicino l’evolversi della vicenda tecnica: “Il ritorno dei bus Amat rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra programmazione dei flussi veicolari,” ha sottolineato l’assessore Oddo. “Abbiamo lavorato in sinergia con gli uffici regionali per garantire che il servizio fosse riattivato nel più breve tempo possibile. Il nostro obiettivo resta quello di offrire una mobilità efficiente e sostenibile, riducendo l’uso del mezzo privato e migliorando la qualità della vita dei monrealesi.”rappresentanti dell’amministrazione hanno poi ribadito l’importanza strategica della nuova normativa per il comparto turistico: Monreale e Palermo sono realtà indissolubilmente legate da un flusso di visitatori internazionale che richiede collegamenti costanti e all’altezza del prestigio di Monreale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Assessorato regionale delle Infrastrutture per aver accolto le istanze del territorio, confermando la centralità di Monreale nel panorama della mobilità metropolitana.