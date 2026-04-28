Monreale, la memoria si fa immagine: al Complesso Guglielmo II la mostra fotografica “U Viaggio”

MONREALE – Entrare nella Sala Novelli del Complesso Guglielmo II in questi giorni significa compiere un vero e proprio tuffo nel passato È stata inaugurata con grande successo la mostra fotografica “U Viaggio”, un’esposizione di eccezionale valore documentale e artistico che celebra la storia della festa del Santissimo Crocifisso, giunta quest’anno al prestigioso traguardo della sua 400ª edizione.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, dell’assessore Nadia Battaglia e del direttore artistico Franco Nocera, con la moderazione di Mario Micalizzi.

La mostra raccoglie gli scatti di quattro maestri della fotografia: Giuseppe Giurintano, Nicolò Balsano, Giovanni Lo Iacono e Giovanni Fontana. Attraverso il loro obiettivo, vengono ripercorsi oltre 33 anni di tradizioni, fede e cultura. La scelta stilistica del bianco e nero conferisce alle immagini un’aura senza tempo, mettendo in risalto l’intensità dei volti e la solennità dei momenti ritratti.

Il percorso espositivo si snoda tra i volti dei rappresentanti delle istituzioni, dell’arcidiocesi e della confraternita che hanno segnato la storia recente della celebrazione. Tuttavia, la vera forza della mostra risiede negli scatti dedicati alla gente comune: cittadini e fedeli che possono ritrovarsi e rispecchiarsi in queste immagini, custodi di una memoria collettiva che si tramanda di generazione in generazione.

La mostra ha già ricevuto il plauso dei numerosi ospiti presenti all’inaugurazione e continua ad attirare un grande flusso.