Case popolari costruite su terreno privato: il Comune di Monreale risarcisce eredi con 450mila euro

Il Comune di Monreale pagherà 450mila euro agli eredi Pasqualino per acquisire un terreno sul quale, decenni fa, furono costruiti edifici di edilizia popolare senza che i proprietari del fondo fossero mai stati risarciti. La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo transattivo che chiude una vicenda giudiziaria lunga oltre venticinque anni.

La storia ha radici lontane. Nel 2001 i signori Pasqualino citarono il Comune in giudizio chiedendo la restituzione di un terreno di 6.175 metri quadrati in contrada Aquino. Su quel fondo, l’ente aveva costruito abitazioni di edilizia economica e popolare, occupando l’area senza completare l’iter espropriativo. Seguirono anni di battaglie legali: il Tribunale di Palermo nel 2008 diede ragione al Comune, la Corte d’Appello nel 2014 confermò. Ma nel 2019 la Cassazione ribaltò tutto, rimandando il caso ai giudici di secondo grado. E nel dicembre 2025 la Corte d’Appello di Palermo ha condannato il Comune a restituire il terreno.

Restituire, però, era impossibile: su quel suolo sorgono palazzi abitati da famiglie monrealesi. Il Comune ha quindi avviato la procedura di acquisizione sanante prevista dall’articolo 42-bis del Testo Unico sulle espropriazioni. Gli eredi Pasqualino avevano inizialmente chiesto 1,6 milioni di euro. L’avvocato del Comune, Girolamo Rizzuto, ha consigliato all’amministrazione di proporre una cifra compresa tra 400mila e 500mila euro. L’accordo è stato trovato a 450mila euro, cui si aggiungono le spese legali già liquidate dalla sentenza d’appello.

Con la firma dell’atto — che sarà rogato da un notaio — gli eredi Pasqualino rinunceranno anche al ricorso pendente al TAR di Palermo, con il quale chiedevano alternativamente la restituzione del fondo o un risarcimento da 2,9 milioni di euro. La somma necessaria è già accantonata nel Fondo Rischi del bilancio comunale.