SS. Crocifisso, Amap cambia gli orari dell’acqua a Monreale: il calendario

A Monreale, nelle giornate dedicate alle festività del SS Crocifisso, verranno modificati i turni di distribuzione idrica nelle seguenti aree del centro abitato:

ZONA PIAZZA SPASIMO Distribuzione straordinaria nei giorni 28, 29 e 30 aprile: dalle ore 07:30 alle ore 10:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

ZONA PIAZZA DUOMO, ZONA VIA VENERO E ZONA VIA DELLA REPUBBLICA Distribuzione straordinaria nei giorni 1, 2 e 3 maggio: servizio giornaliero dalle ore 07:30 alle ore 10:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

La normale erogazione idrica verrà ripristinata a partire da lunedì 4 maggio.

Per ogni ulteriore aggiornamento è possibile consultare il sito www.amapspa.it oppure contattare il numero 091.279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).