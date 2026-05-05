Monrealbike Racing Team protagonista alla Marathon dello Jato: 3 titoli regionali FCI su sei atleti al via!

Il Monrealbike Racing Team si distingue anche alla Marathon dello Jato con una prestazione di alto livello, confermando solidità, preparazione e spirito competitivo. Con sei atleti al via il team riesce a conquistare tre maglie di Campione Regionale FCI, un risultato che evidenzia il duro lavoro svolto e la qualità del gruppo. Nella prova Marathon Manuel Oddo si mette in evidenza tra atleti di alto profilo, chiudendo con un ottimo 6° posto assoluto e 2° di categoria, risultato che gli vale la maglia di Campione Regionale FCI. Buona anche la prestazione di Gerry Lupo, 45° assoluto e 7° di categoria, autore di una gara solida e costante. In crescita continua Pietro Minasola, che conclude 39° assoluto e 6° di categoria, confermando il suo percorso di miglioramento. Nella Granfondo, grande prova di Mirko Minasola, che sfiora la vittoria assoluta per soli tre secondi, chiudendo 2° assoluto e 2° di categoria e conquistando la maglia di Campione Regionale FCI. Ottima anche la performance di Santino Oddo, 6° assoluto e 1° di categoria, risultato che gli vale a sua volta la maglia di Campione Regionale FCI. Determinazione e impegno anche per Giuseppe Mastropaolo, protagonista di una gara combattuta lungo tutto il percorso. Il bilancio complessivo – tre titoli regionali su sei atleti schierati – rappresenta un segnale concreto della competitività del Monrealbike Racing Team e della qualità del lavoro portato avanti durante la stagione.

Il team ringrazia gli sponsor e tutti coloro che sostengono quotidianamente il progetto sportivo, contribuendo alla crescita e ai risultati raggiunti.