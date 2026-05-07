Monreale, arrivano i fondi per l’adeguamento sismico di cinque plessi scolastici

MONREALE, 7 maggio 2026 – Una svolta storica per l’edilizia scolastica di Monreale. Con decreto del 7 maggio 2026, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficialmente approvato e finanziato i progetti presentati dal Comune nel settembre 2025. Lo stanziamento complessivo ammonta a circa cinque milioni di euro, risorse che permetteranno l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di cinque plessi scolastici fondamentali per il territorio.

L’intervento rientra nel piano di investimenti per le opere pubbliche disciplinato dalla Legge n. 145/2018. Nello specifico, le risorse sono state così ripartite: l’investimento più consistente riguarda la scuola “Antonio Veneziano” con 2.830.000,00 euro; seguono la scuola dell’infanzia di Villaciambra con 680.082,00 euro e la primaria “Benedetto D’Acquisto” di Pioppo con 665.360,00 euro. Importanti stanziamenti sono stati destinati anche alla scuola primaria “Isabella Catalano” di Grisì (550.403,00 euro) e alla primaria “G. Albano” di Villaciambra (197.268,00 euro).

“Questi fondi – hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Fabrizio Lo Verso – ci consentiranno di adeguare le strutture alle più recenti e stringenti normative antisismiche. Il nostro obiettivo prioritario è garantire a studenti, docenti e personale scolastico ambienti moderni e, soprattutto, sicuri. Il prossimo passo sarà una pianificazione attenta degli interventi per minimizzare i disagi alla nostra comunità scolastica durante l’esecuzione dei lavori”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato regionale e presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, che ha sottolineato la continuità amministrativa dietro questo successo: “Si tratta di un grande risultato per l’Amministrazione Arcidiacono. È un iter avviato insieme all’assessore Geppino Pupella e proseguito con efficacia dall’assessore Lo Verso. Ci siamo spesi molto seguendo personalmente ogni delicato passaggio burocratico. Un ringraziamento va ai tecnici e a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per raggiungere questo traguardo fondamentale per il futuro dei nostri giovani”.

In linea con le disposizioni ministeriali, l’Amministrazione comunale è ora pronta a rispettare il cronoprogramma per l’avvio dei lavori, accelerando le procedure per l’allestimento dei cantieri e la consegna, nel più breve tempo possibile, di scuole rinnovate e sicure alla cittadinanza.