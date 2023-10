A Monreale incanto al Duomo: voci celestiali e tutto esaurito alla Musica Sacra

Monreale – La Settimana di Musica Sacra di Monreale continua a incantare con concerto da tutto esaurito. Ieri sera il Duomo di Monreale ha ospitato il quarto concerto della 65esima edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra, registrando ancora una volta il tutto esaurito. L’evento ha visto esibirsi diverse formazioni giovanili, tra cui il Coro di Voci Bianche dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, preparato da Riccardo Scilipoti, e quello della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, istruito da Salvatore Punturo.

Presente anche la Cantoria del Teatro Massimo, guidata da Giuseppe Ricotta, oltre alla Massimo Kids Orchestra e alla Massimo Youth Orchestra, dirette dal maestro Michele De Luca, con Giovan Battista Vaglica all’organo. Un ensemble di giovanissimi talenti che hanno incantato il folto pubblico, il quale ha accompagnato le loro performance con ripetuti e calorosi applausi.

Le pure voci bianche, in perfetta armonia con la freschezza delle orchestre giovanili, hanno emozionato i presenti, esibendosi sotto la maestosa volta del Duomo di Monreale, conosciuta come il “Cristo Pantocratore”. Uno spettacolo suggestivo che ha suscitato intense emozioni e grande entusiasmo tra il pubblico, in un momento storico segnato dai venti di guerra. La musica e il talento dei giovani artisti sono stati un potente messaggio di speranza e pace, capace di infondere fiducia per il futuro delle nuove generazioni.

La settimana di grande musica sacra proseguirà questa sera con un nuovo appuntamento da non perdere, che vedrà protagonisti i Solisti Filarmonici Italiani, diretti dal Maestro Federico Guglielmo, con la partecipazione straordinaria del giovanissimo violinista Nurie Chung, figlio del celebre direttore d’orchestra Myung-Whun Chung, astro nascente del concertismo internazionale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti per tutti gli appuntamenti della Settimana di Musica Sacra, occasione imperdibile per lasciarsi incantare nella splendida cornice della Cattedrale di Monreale.