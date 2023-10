Nessun riposo per i defunti: furti al cimitero di Monreale

Monreale – Da anni sono tantissimi gli episodi denunciati da persone che una volta giunte al camposanto per mettere un fiore sulla tomba di un proprio caro si ritrovano a dover fare i conti con furti da parte di ignoti senza scrupoli.

Lampade, vasi, fiori, immagini sacre, oggetti di valore affettivo e tanto altro lasciati sulle tombe dei cari non vengono più ritrovati ed ancora oggi non si capisce il perché di questi gesti. Tanti gli oggetti rubati in questi anni, semplici oggetti che però nascondono un significato profondo e che ricordano le passioni del defunto. Si potrebbe pensare che alcuni di questi oggetti possano essere volati via col vento forte, ma non è così. Di recente, infatti, alcune persone avevano legato con del filo dei fiori finti così da essere ben ancorati ed evitare di essere strappati via dal vento, eppure dopo pochi giorni erano già stati rubati e del filo nessuna traccia.

Sgomento e rabbia prendono il sopravvento in chi vorrebbe solo del riposo per il proprio caro, invece si ritrova a dover fare i conti con queste azioni riprovevoli.