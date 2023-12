Famiglia monrealese ringrazia lo staff dell’Ospedale Ingrassia per l’eccellente assistenza ricevuta: “Una famiglia”

Una famiglia di Monreale ha voluto raccontare attraverso MonrealeLive l’esperienza positiva vissuta presso il pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo, ringraziando tutto lo staff per la professionalità e l’umanità dimostrate nell’assistenza prestata ad una signora ottantenne.

La protagonista è una donna di 80 anni, che si è sentita male mentre si trovava in chiesa a Monreale. È stata subito trasportata al pronto soccorso dell’Ingrassia, il più vicino al paese. Giunti sul posto, la famiglia è rimasta piacevolmente colpita dall’accoglienza ricevuta. La paziente è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario: fatta stendere su una barella, è stata portata all’interno della struttura dove le sono stati fatti rapidamente un controllo cardiaco, esami del sangue e della glicemia.

Premura e umanità del personale medico verso la paziente

Dopo i primi test diagnostici, è stata sottoposta ad una TAC cerebrale e ad una TAC addominale per approfondire le cause del malore. Ma ciò che ha davvero stupito i familiari è stata la gentilezza e la premura dimostrate dal personale medico e infermieristico, che hanno tranquillizzato la signora ad ogni passo. In particolare, la dottoressa Carmela Eufrate, che ha preso in carico il caso, “si è dimostrata un medico eccezionale per attenzione e cura della paziente. Allo stesso modo, un’infermiera ha rassicurato continuamente la signora con parole di conforto”, dice il figlio che ha deciso di raccontare la propria esperienza positiva presso l’ospedale vicino a Monreale.

Per fortuna, alla fine gli accertamenti hanno escluso condizioni gravi, indicando come causa del malore una probabile forte indigestione. Ciò che resterà impresso nella memoria della famiglia, però, è la tempestività, la gentilezza e l’umanità dimostrate dal personale sanitario nel prestare aiuto ad una persona anziana. Una testimonianza che mette in luce come anche all’Ospedale Ingrassia vi sia uno staff professionale, attento e umano, capace di offrire un’assistenza sanitaria eccellente. La famiglia monrealese ha quindi voluto pubblicamente ringraziare tutto il personale per aver contribuito a rendere meno traumatica questa esperienza.