Aria di festa a Pioppo, in arrivo la terza edizione della Fiera di Natale!

È quasi tutto pronto per l’inaugurazione della Fiera di Natale a Pioppo, giunta quest’anno alla terza edizione dopo il successo riscontrato gli scorsi anni. Visti i lavori presso il campo della scuola media dell’Istituto Margherita di Navarra quest’anno la location dedicata alla fiera è il “Baglio” (Piazza Manzoni, Via Polizzi, Via Giosuè Carducci). La fiera sarà inaugurata giorno 15 dicembre alle ore 17:00 e sarà possibile farvi visita fino a giorno 17; oltre a trovare vari stand, la fiera sarà ricca di spettacoli grazie ai saggi di ballo e alle recite.

Venerdì 15 dalle ore 18:00 andrà in scena lo spettacolo di bolle di sapone, accompagnato dalle canzoni natalizie a cura di DJ Rocco Domingo che terminerà la serata con un fluo party. La giornata di sabato 16 avrà inizio con la recita dei bambini dell’Associazione Hakuna Matata dalle ore 11:00, a seguire i saggi di danza fino alle 14. Si riprende alle 16:00 con i bambini delle varie classi elementari dell’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra, che si esibiranno nella recita natalizia preparata con la maestra Piera Russo. Alle 17:00 è prevista la sfilata di supereroi a cura di “Ready Cosplay & Animazione”, a seguito la serata verrà allietata dalle canzoni natalizie di DJ Rocco Domingo. Domenica 17 sarà possibile visitare gli stand della fiera dalle 9:00 e le attività si concluderanno alle 18:30 con lo spettacolo del Circ’Opificio.

Sarà possibile usufruire degli spazi di Orarune, sede del Comitato Pioppo Comune e dell’ASD Pioppo Futsal, per scambiare gli auguri di Natale e passare momenti di convivialità in una cornice tutta natalizia che lascerà a bocca aperta tutti i visitatori. La Fiera di Natale prevederà la presenza di stand dislocati lungo Via Polizzi, nei quali si potranno trovare oggetti d’artigianato, decorazioni natalizie e idee regalo. Sarà inoltre arricchito dalla presenza di spazi di vendita di prodotti locali, dolci vari, articoli e gadget per bambini. L’evento, finanziato interamente dal comune, è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Hakuna Matata di Agata Sikora e Viviana Leto, insieme alla popolazione della frazione di Pioppo. Gli organizzatori ringraziano in particolar modo l’amministrazione comunale che si è fatta carico delle spese relative agli spettacoli e si è fin da subito mobilitata per non far mancare nulla per questa terza edizione della fiera di Natale. Un ringraziamento in particolar modo a Giusi Madonia che ne ha coordinato e curato l’organizzazione sotto tutti i punti di vista per rendere magici questi giorni natalizi.