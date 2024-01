Amministrative Monreale, Pillitteri (DC): “Nominare scrutatori con sorteggio”

Monreale – “Trasparenza ed equità per le nomine degli scrutatori”, lo chiede il consigliere comunale monrealese Flavio Pillitteri.

In vista delle prossime elezioni amministrative, il consigliere del gruppo Democrazia Cristiana, propone e sollecita l’adozione del metodo di selezione per sorteggio degli scrutatori, anche in caso di Election Day.

“L’obiettivo principale di questa richiesta – afferma Pillitteri -, è quello di promuovere trasparenza ed equità nella selezione degli scrutatori”. Lo stesso Consigliere invita tutte le forze politiche a sostenere la proposta.