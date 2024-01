Carnevale di Grisì, c’è il contributo della Presidenza della Regione Siciliana

Monreale – Il carnevale di Grisì, frazione di Monreale, potrà contare quest’anno su un contributo economico della Regione Siciliana. L’erogazione del finanziamento si deve “all’interessamento del deputato regionale Gaspare Vitrano, sollecitato dal consigliere comunale di Monreale Giulio Mannino”, come lo stesso consigliere monrealese dice in una nota.

Il consigliere Mannino ha ringraziato il deputato Vitrano “per l’impegno dimostrato nei confronti della frazione di Grisì” e il presidente della Regione Renato Schifani. Mannini ha anche dichiarato: “Siamo attenti a qualsiasi problematica di Grisì, sia per quanto riguarda gli eventi culturali e religiosi sia per i comitati feste, come già dimostrato in occasione dei festeggiamenti di agosto”.

Il contributo regionale permetterà lo svolgimento della tradizionale sfilata di carnevale di Grisì, organizzata dall’associazione “Grisì da vivere”. L’evento, in programma l’11 e il 13 febbraio dalle 16 alle 23, vedrà la partecipazione di gruppi mascherati e di un carro allegorico lungo le principali vie della frazione.