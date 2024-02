Dare cibo a chi non ne ha, corsa di solidarietà alla Veneziano-Novelli

MONREALE – Un’azione didattica contro la fame per gli alunni della scuola Veneziano – Novelli. Rivolto alle classi quinte della primaria e alle classi prime delle medie, ha preso il via il progetto educativo “Corsa contro la fame” proposto da “Azione contro la fame”, un’organizzazione internazionale umanitaria, leader nella lotta alla malnutrizione infantile.

L’iniziativa, che si propone di responsabilizzare gli studenti verso tematiche sociali, con particolare attenzione alla fame nel mondo, consta di diverse fasi. La fase iniziale, appena avviata, prevede incontri informativi con gli esperti sul tema dei cambiamenti climatici e della malnutrizione e un focus sul Bangladesh, il paese individuato quale beneficiario dell’iniziativa di solidarietà.

Il percorso infatti culminerà, nell’ultimo scorcio del secondo quadrimestre, in una Corsa solidale, organizzata dalla scuola, in cui ogni alunno potrà donare una somma di denaro, ricevuta da uno sponsor e attestata su un “passaporto solidale” per l’acquisto di cibo terapeutico da destinare ai bambini del Bangladesh. Un’iniziativa dal forte timbro educativo in cui gli studenti diventano attori motivati di interventi di solidarietà, apertura culturale e integrazione.