Paura a Monreale, fiamme divorano due automobili

MONREALE – Momenti di apprensione questa sera in via Baroni Manfredi a Monreale, dove un vasto incendio ha completamente distrutto due automobili parcheggiate. Le vetture avvolte dalle fiamme sono una Fiat Punto di colore bianco e una Ford Focus blu.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dalla Punto per poi propagarsi rapidamente anche all’altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Le lingue di fuoco hanno anche causato lievi danni a una terza vettura.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere e arginare le fiamme, riuscendo infine a domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Per gli accertamenti di rito sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Monreale.

Al momento le cause che hanno innescato l’incendio non sono ancora state accertate con precisione, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe si possa trattare di un guasto meccanico sviluppatosi in una delle due auto andate a fuoco. Saranno comunque le autorità intervenute a far luce con esattezza sull’accaduto dopo i dovuti rilievi.

L’episodio ha inevitabilmente creato apprensione tra i residenti della zona, in molti si sono riversati in strada per assistere alle operazioni di spegnimento.