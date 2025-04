Monreale: Bilancio di Previsione approvato, “Finanze solide e virtuose”

Monreale – L’Amministrazione comunale ha approvato il Bilancio di Previsione, confermando la solidità e la virtuosità delle proprie finanze. Questo risultato evidenzia la gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e al benessere della comunità.

L’Assessore al Bilancio, Nadia Battaglia, ha espresso grande soddisfazione per l’importante traguardo: “L’approvazione del Bilancio di Previsione è frutto di un lavoro meticoloso e condiviso, che dimostra come Monreale sia un comune sano e in equilibrio finanziario. Grazie a una gestione oculata e trasparente, abbiamo garantito la continuità dei servizi essenziali e pianificato interventi strategici per il futuro della città. Ringrazio il Consiglio Comunale per il sostegno e la fiducia dimostrata nell’approvazione di questo bilancio, fondamentale per garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti alla comunità”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a tutti i dipendenti dell’Area Gestione Risorse (AGR) per l’impegno profuso e al Dirigente dell’Area Finanziaria, Pietro Antonio Bevilacqua, per la professionalità e la dedizione dimostrate nel coordinare le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.

L’approvazione del Bilancio rappresenta un passo fondamentale per il proseguimento dell’azione amministrativa, consentendo di affrontare con serenità le sfide future e di continuare a lavorare per lo sviluppo di Monreale.