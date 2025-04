Grave incidente sulla Circonvallazione, una donna in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina a Monreale lungo la Circonvallazione. Una donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale. All’interno di una delle due auto anche una bimba di 3 anni che per fortuna non è rimasta ferita ma era in stato di shock.

L’incidente è avvenuto attorno alle 10 all’altezza dell’incrocio la Circonvallazione e via Santa Liberata tra una Nissan Qashqai e una Fiat Punto. La prima proveniva da Palermo, la Punto da Santa Liberata. Per cause ancora da accertare, le sue auto si sono schiantate in modo piuttosto violento a tal punto che la Punto ha finito la propria corsa fuori dalla sede stradale.

Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai soccorritori del 118. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri. Per il ripristino della sede stradale e per la rimozione delle auto incidentate è intervenuta la ditta Mf Auto di Magnasco Francesco.