Approvato il progetto per l’ampliamento del cimitero di Grisì a Monreale

Monreale – La Giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Arcidiacono, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di ampliamento del cimitero comunale della frazione di Grisì. L’intervento, il cui costo complessivo è stato preventivato in 614.488 euro, consentirà di aumentare la disponibilità di sepolture nel camposanto della piccola frazione monrealese.

Il progetto, redatto dagli uffici comunali, prevede la realizzazione di nuovi loculi, sia a cappella che a fornetto, oltre a tutte le opere accessorie e di urbanizzazione necessarie. I lavori comprenderanno anche la costruzione di cortine di loculi in pietra di Billiemi, tipici delle architetture cimiteriali locali.

L’ampliamento si è reso necessario per far fronte alla carenza di posti nel cimitero di Grisì, le cui dimensioni non sono più sufficienti a soddisfare le richieste della popolazione. L’amministrazione comunale ha voluto così venire incontro alle necessità dei cittadini, provvedendo ad aumentare la ricettività del camposanto.

Soddisfatto l’assessore Giulio Mannino, che si dice felice dell’approvazione del progetto con cui ha lavorato al fianco della vice presidente del Consiglio Antonella Giuliano e “ringrazia il sindaco Alberto Arcidiacono ed i componenti della giunta che hanno votato favorevolmente alla deliberazione”.