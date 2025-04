A Monreale l’ambulatorio sociale per visite oculistiche e occhiali gratuiti

Monreale (PA), 11 aprile 2025 – Un’importante iniziativa di solidarietà prende forma a Monreale con l’inaugurazione del primo centro oculistico sociale permanente in Sicilia. Nato dalla proficua collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e la Fondazione San Carlo Borromeo dell’Arcidiocesi di Monreale, il centro offrirà visite oculistiche gratuite e la donazione di occhiali da vista e da sole alle persone più vulnerabili del territorio.

Il progetto, ispirato al successo delle “Giornate della Vista” promosse dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, ha trovato un convinto sostenitore nell’Arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, che ha fortemente desiderato un punto di riferimento stabile per la cura della vista dedicato a chi ne ha più bisogno.

“L’avvio di questa significativa iniziativa, che cade nell’Anno Giubilare, assume un significato ancora più profondo – ha dichiarato l’arcivescovo Isacchi-rappresentando un concreto atto di carità e attenzione verso il prossimo”. L’Arcivescovo ha inoltre espresso la sua gratitudine ad Antonietta Passalacqua per la generosa donazione che ha reso possibile la realizzazione del centro.

A differenza di iniziative temporanee, il centro di Monreale sarà una realtà stabile e duratura, un presidio sanitario per l’intera comunità. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia garantirà un supporto fondamentale attraverso la fornitura della strumentazione tecnica necessaria per gli screening oculistici e la donazione di occhiali da vista e da sole a chi ne avrà bisogno. Un contributo prezioso arriverà anche dai medici oculisti volontari dell’Associazione Medici Cattolici della Sicilia e da numerosi volontari che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione del centro.

Oltre alla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, un ruolo cruciale nel funzionamento del Centro Oculistico Sociale permanente di Monreale sarà svolto dalla Fondazione San Carlo Borromeo, “braccio operativo” della Caritas dell’Arcidiocesi di Monreale, responsabile dell’individuazione e dell’accoglienza delle persone bisognose. La Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo metterà a disposizione oculisti e specializzandi per assicurare le visite specialistiche. La Fondazione Myra, infine, implementerà una piattaforma digitale dedicata al sistema gestionale per l’organizzazione delle attività preliminari e successive alle visite.

All’inaugurazione vi ha preso parte l’Assessore regionale Nuccia Anselmo, che si è complimentata per l’importanza del progetto. Il rappresentante della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha illustrato i progetti nazionali dell’organizzazione, annunciando l’avvio, a partire dal 5 maggio nel quartiere Zen di Palermo, di un circuito nazionale di cliniche oculistiche solidali, sottolineando l’impegno a contribuire con autentico spirito di sobrietà, solidarietà e inclusione.

Marcello Ciaccio, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione. Nicola Armonium ha illustrato l’organizzazione delle visite oculistiche gratuite, che si svolgeranno presso il Complesso di San Gaetano a partire dalle prossime settimane, grazie al lavoro di numerosi volontari. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la Caritas diocesana e attraverso un’apposita applicazione sviluppata con il supporto informatico di Antonio Cimo della Fondazione Myra.

Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha aperto la giornata con un caloroso saluto, esprimendo la sua ammirazione per l’iniziativa benefica. “L’apertura di questo ambulatorio sociale – ha dichiarato il Sindaco Arcidiacono – è un segnale di grande civiltà e di attenzione verso i più fragili. Ringrazio di cuore la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, la Fondazione San Carlo Borromeo, l’Arcivescovo Monsignor Isacchi e tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo per la nostra comunità. È un esempio di come la sinergia tra enti e la generosità possano portare benefici concreti e duraturi.”

L’apertura del centro oculistico sociale permanente di Monreale rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della salute visiva delle fasce più deboli della popolazione siciliana, unendo competenze, risorse e spirito di solidarietà per offrire un servizio essenziale e continuativo nel tempo. All’incontro moderato dalla giornalista Mariastella Panepinto vi hanno preso parte in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri il tenente colonnello Saverio Sica e il capitano Niko Giacquinto.