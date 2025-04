Monreale: l’acqua dell’Abbeveratoio sa di cloro, ma AMAP rassicura

MONREALE – Da quando la gestione dell’acquedotto di Monreale è passata ad AMAP, l’acqua della fontana dell’Abbeveratoio ha cambiato sapore. Numerose segnalazioni sui social, l’ultima delle quali risale a pochi giorni fa, confermano la presenza di un retrogusto di cloro. Molti cittadini sono preoccupati e si chiedono se l’acqua sia ancora potabile. Tuttavia, arrivano rassicurazioni in merito.

Questa mattina, abbiamo segnalato la questione ad alcuni dipendenti AMAP presenti presso la fontana, chiedendo spiegazioni sulla qualità dell’acqua e sulle modalità di controllo. I dipendenti hanno confermato che, dopo il passaggio della gestione ad AMAP, è stato installato un dispositivo automatico per la clorazione. I parametri, rassicurano, sono conformi alle normative vigenti e la quantità di cloro non sarebbe pericolosa per la salute.

Inoltre, l’acqua viene controllata più volte al mese. AMAP effettua prelievi mensili per analisi chimiche e biologiche. Anche l’ASP, in modo indipendente, verifica la qualità dell’acqua una volta al mese. In sintesi, l’acqua dell’Abbeveratoio può essere bevuta tranquillamente.