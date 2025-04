Monreale, rubate 2 auto in poche ore: è allarme criminalità

Va sempre peggio a Monreale dove la criminalità è in aumento come anche i furti d’auto. Sono almeno due le vetture rubate nel giro di poche ore in città.

La prima auto è una Fiat 600 celeste, la seconda una Fiat Panda bianca. Quest’ultima, come testimoniato sul nostro gruppo Facebook, è stata rubata ieri sera, 16 aprile, tra le 22:00 e le 23:00 in Via Venero all’altezza del civico 185.

Una situazione che a Monreale va sempre più a peggiorare. Adesso, in vista della festa del Santissimo Crocifisso, i cittadini chiedono maggiore attenzione alle forze dell’ordine e di incrementare la propria presenza nel territorio soprattutto durante le ore notturne quando è più facile che avvengano tali crimini.