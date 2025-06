Festa a Monreale per i 105 anni di nonno Totò La Versa

Monreale – Una giornata speciale, di quelle che restano impresse nella memoria. Oggi, 18 giugno 2025, Salvatore La Versa – affettuosamente conosciuto da tutti come Totò– ha spento 105 candeline, circondato dall’affetto di parenti, amici.

Nato a Piazza Stella, nella Frazione di Villaciambra, il 18 giugno 1920, nonno Toto’ è testimone vivente di oltre un secolo di storia della frazione monrealese. Per celebrare questo traguardo straordinario, alla festa è intervenuto anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha voluto rendere omaggio personalmente al festeggiato. Il primo cittadino ha consegnato a nonno Toto’ una pergamena di merito, esprimendo i più sentiti auguri a nome dell’intera comunità e congratulandosi per il traguardo raggiunto.

Salvatore La Versa ha iniziato a lavorare giovanissimo. Prima barbiere, già all’età di 8 anni e poi, dopo la guerra, come bigliettaio sugli autobus nella linea Palermo-Villaciambra, un ruolo che lo ha reso una figura molto conosciuta in paese.

Sposato per tutta la vita con la signora Giannina, conosciuta durante la guerra in Emilia Romagna e venuta a mancare recentemente, nonno Totò ha costruito con lei una famiglia solida e affettuosa. Ha avuto due figli, Nazarena e Giuseppe – quest’ultimo, funzionario INPS, anch’egli scomparso da poco – e oggi può contare sull’affetto di nipoti e pronipoti. Lucido, brillante e con una memoria che non ha mai perso colpi, nonno Totò continua a sorprendere tutti con il suo spirito vivace e la saggezza di chi ha attraversato più di un secolo di vita.