Fine settimana con importanti sfide per le due rose del Pioppo Futsal: i ragazzi di mister Basile saranno impegnati oggi in casa dell’Oratorio San Vincenzo al Centro Sportivo 3 Stelle di Palermo, mentre le ragazze di mister Lo Piccolo scenderanno in campo domani pomeriggio al Palaceramica di Santo Stefano di Camastra per affrontare la Stefanese. I gialloverdi sono reduci dalla sconfitta rimediata nel derby per mano dell’Atletico Monreale in occasione della nona giornata del Campionato di Serie C1, con i biancorossi in grado di fermare la striscia positiva di risultati portati a casa dalla formazione pioppese; le gialloverdi, invece, si trovano attualmente in prima posizione con tre vittorie su tre nel Campionato di Serie C femminile e ad attenderle a Santo Stefano di Camastra vi saranno le arancionere della Stefanese Calcio, affamate di punti dopo la sconfitta rimediata in trasferta per mano del Real Castro Canicattì. Appuntamento oggi, per la formazione maschile, presso il Centro Sportivo 3 Stelle di Palermo con calcio d’inizio fissato per le 19:00; mentre per la formazione femminile l’appuntamento è presso il Palaceramica di Santo Stefano di Camastra (ME) con calcio d’inizio fissato per le ore 18:00. Sarà possibile seguire live il match delle ragazze di mister Lo Piccolo sul canale YouTube del Pioppo Futsal.