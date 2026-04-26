CronacaIn Evidenza

Ragazza scomparsa a Monreale: rintracciata telefonicamente, atteso il rientro

scritto da Redazione
1 Min Read
Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale

Erika, la ragazza scomparsa da Monreale nella serata del 25 aprile, è stata rintracciata telefonicamente. La notizia arriva direttamente dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha voluto informare la comunità dopo aver sentito la famiglia.

La giovane non è ancora rientrata fisicamente a casa, ma il contatto telefonico rappresenta un segnale positivo che allenta la preoccupazione delle ultime ore. “Grazie al cielo è stata rintracciata telefonicamente”, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo di ritenere doveroso aggiornare tutti dopo essersi confrontato con i familiari. “Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile. Ti aspettiamo”, ha concluso con un messaggio affettuoso rivolto alla ragazza.

Nessun commento

Ultime news Monreale

Un anno di dolore per Masino, Salvo e Andrea: Monreale piange ma si rialza
Cronaca In Evidenza
Festa del SS. Crocifisso a Monreale: Arcidiacono vieta vetro e lattine e locali chiusi entro l’1:30
In Evidenza Politica
Droga fatta in casa a Grisì: scoperto un laboratorio con 46 kg di marijuana, caramelle alla cannabis e droghe sintetiche
Cronaca
Monreale esulta nel volley, Adriano Zinna protagonista al Trofeo dei Tre Mari vinto dalla Sicilia
Sport