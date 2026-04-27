Monreale esulta nel volley, Adriano Zinna protagonista al Trofeo dei Tre Mari vinto dalla Sicilia

Monreale si conferma protagonista nel mondo della pallavolo. Adriano Zinna, giovane atleta monrealese della A.S.D. New Gica Sport Monreale, è stato tra i protagonisti del prestigioso Trofeo dei Tre Mari 2026, contribuendo alla vittoria finale della rappresentativa siciliana.

Convocato nell’ambito del progetto di Qualificazione Regionale Maschile, Zinna ha rappresentato con orgoglio la Sicilia e la città di Monreale in una delle competizioni più importanti della pallavolo giovanile del Sud Italia. La selezione maschile siciliana ha conquistato il primo posto, aggiudicandosi il Trofeo dei Tre Mari, a conferma dell’alto livello raggiunto dal movimento pallavolistico regionale.

Un risultato che premia il talento, la determinazione e la crescita costante di Adriano Zinna, protagonista nell’ultimo anno di un’evoluzione significativa. Determinante il lavoro svolto alla New Gica Sport Monreale sotto la guida tecnica di mister Gianluca La Corte, che ha seguito l’atleta in un percorso di maturazione tecnica e caratteriale.

Il Trofeo dei Tre Mari rappresenta una vetrina di grande valore per la pallavolo giovanile, un contesto competitivo che esalta le qualità dei giovani atleti e il lavoro delle società sportive impegnate nella loro formazione.

«Siamo orgogliosi di Adriano Zinna, atleta monrealese che ha rappresentato la nostra società e la nostra città contribuendo alla vittoria della Sicilia. Un risultato che premia il lavoro quotidiano e la crescita dei nostri giovani.»

Un successo che dà lustro a Monreale e conferma il ruolo della A.S.D. New Gica Sport Monreale nella valorizzazione dei talenti della pallavolo giovanile.