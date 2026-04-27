Festa del SS. Crocifisso a Monreale: Arcidiacono vieta vetro e lattine e locali chiusi entro l’1:30

Monreale – In vista della 400ª edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha firmato due ordinanze per garantire ordine pubblico e sicurezza urbana durante i giorni della festa.

La prima ordinanza (n. 26 del 26 aprile 2026) stabilisce il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici — anche per asporto — dalle ore 22:00 alle ore 6:00, dal 28 aprile al 3 maggio 2026, su tutto il territorio comunale. Vietata anche la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine nelle stesse fasce orarie: nei giorni 28 e 29 aprile il divieto interessa l’area tra via Venero, Largo Padre Pio e la Salita Garibaldi; dal 30 aprile al 3 maggio si estende all’intero centro storico, nella zona compresa tra via P. Novelli, via Roma, Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Emanuele, via B. D’Acquisto, via Arcivescovado, via Cappuccini, Piazza Guglielmo II, via Chiesa degli Agonizzanti, via Santa Maria Nuova e Piazza Vaglica. Restano esclusi dal divieto i consumi effettuati all’interno dei locali o nelle aree esterne autorizzate.

La seconda ordinanza (n. 30 del 26 aprile 2026) prevede la chiusura anticipata di tutti gli esercizi pubblici del territorio: dal 27 aprile al 4 maggio 2026, nessun locale potrà rimanere aperto oltre l’1:30 di notte.

In entrambi i casi, chi viola i divieti rischia una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. In caso di infrazioni reiterate, potrà scattare la sospensione dell’attività per almeno tre giorni. La vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine.